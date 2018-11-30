ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Борисовский БАТЭ обыгрывает "Види" в матче Лиги Европы и сохраняет шансы выйти в плей-офф турнира

В домашнем поединке хозяева открыли счет в середине первого тайма, отличился Николай Сигневич. А под занавес матча точку поставил Мирко Ивинич. 2:0 в пользу хозяев. После этой победы БАТЭ поднимается на вторую строку в турнирной таблице группы L.

В заключительном туре группового этапа борисовчане сыграют против ПАОКа. Матч пройдет в Греции 13 декабря.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все