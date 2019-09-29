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Борисовский БАТЭ одержал минимальную победу над "Неманом" в чемпионате Беларуси по футболу

На 27-й минуте гродненец Алексей Легчилин отправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать передачу Игоря Стасевича, 1:0. Отметим, на 31-й минуте экс-игрок "Немана" Эрвейн Мукам не реализовал пенальти. В таблице БАТЭ отстает от брестского "Динамо" на 5 очков, но имеет игру в запасе. Сегодня в главной встрече тура минское "Динамо" примет "Шахтер". Трансляция на "Беларусь 5" в 19 часов.


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