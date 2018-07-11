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Борисовский БАТЭ одержал победу в матче 1/16 Кубка Беларуси по футболу

Основное время поединка с одним из лидеров первой лиги командой "Энергетик-БГУ" завершилось с ничейным счетом - 1:1. Победный гол за БАТЭ в дополнительное время забил Сень.

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