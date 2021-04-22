Борисовский БАТЭ победил жодинское "Торпедо-БелАЗ" в рамках первого полуфинального Кубка Беларуси по футболу

Виллюмссон, дважды Скавыш и автогол Бордачева. Борисовский БАТЭ побеждает жодинское "Торпедо-БелАЗ" в рамках первого полуфинального поединка Кубка Беларуси. На стадионе "Городской" автозаводцы биты со счетом 4:1. Ответный поединок состоится в Жодино 5 мая.



Напомним, ранее победу в первом матче 1/2 финала одержал солигорский "Шахтер", который, благодаря автоголу, победил "Ислочь" из Минского района, 1:0. Ответная встреча - 5 мая.