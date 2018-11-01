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Борисовский БАТЭ празднует волевую викторию в Бресте над местным "Динамо"

Один балл до 15-го чемпионского титула! Борисовский БАТЭ в перенесенном матче 18-го тура празднует волевую викторию в Бресте над местным "Динамо" - 3:1. На точный удар Павла Савицкого во втором тайме ответили Егор Филипенко, Максим Скавыш и Игорь Стасевич. В следующем туре, 4 ноября, БАТЭ примет "Неман".

Накануне же "Шахтер" был сильнее "Витебска" - 2:1. "Горняки" обходят оппонента в турнирной таблице, минское "Динамо" и "Торпедо-БелАЗ" расходятся миром.

За четыре тура до финиша "Шахтер" отстает от БАТЭ на 12 очков, на балл меньше, чем у "горняков", у "Витебска", на три - у столичного "Динамо".  

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