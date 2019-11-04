Борисовский БАТЭ проигрывает дома "Ислочи" со счетом 2:4 и фактически отдает чемпионский титул, которым владел на протяжении 14 лет, брестскому "Динамо". Провальным в исполнении борисовчан получился второй тайм, когда "волки" забили трижды.



Напомним, "Динамо-Брест" и солигорский "Шахтер" разыграли ничью, 1:1.



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