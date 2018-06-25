Борисовский БАТЭ против солигорского "Шахтера". Безголевая ничья - 0:0

Лидер чемпионата страны по футболу - борисовский БАТЭ - накануне дома в 13-ом туре потерял очки в матче против солигорского "Шахтера". Безголевая ничья - 0:0. В этом поединке зафиксирован рекорд посещаемости "Борисов-Арены" в текущем сезоне – более семи с половиной тысяч зрителей.