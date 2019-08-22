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БАТЭ сегодня в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против "Астаны"
В Казахстан наша команда вылетела накануне рано утром и уже вечером после отдыха провела первую тренировку. Отметим, матч пройдет на синтетическом покрытии. Прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5" в 17:00. Ответный поединок пройдет на "Борисов-Арене" 29 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.
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