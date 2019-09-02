Борисовский БАТЭ терпит третье поражение в сезоне - на этот раз дружина Алексея Баги в гостях уступила "Минску". После первого тайма горожане вели 3:0, желто-синие сократили отставание до минимума, но на большее времени не хватило. 3:2 "Минск" сильнее. Брестское Динамо опережает БАТЭ уже на 5 баллов.



Также накануне "Шахтер" победил энергетик 2:1, а минское "Динамо" -"Неман" 1:0.