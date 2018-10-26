Борисовский БАТЭ уступает лондонскому "Челси" - 1:3

БАТЭ сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф футбольной Лиги Европы. В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" в матче 3 тура группового раунда турнира хозяева вели 2:0 уже к 8-ой минуте. Дублем отметился Рубен Лофтус-Чик. Во втором тайме он довел дело до хет-трика, после чего за белорусов точным ударом отметился Алексей Риос - 3:1. В параллельном матче квартета L в Греции ПАОк сенсационно уступил венгерскому "Види" - 0:2. Что, несомненно, на руку БАТЭ. Так, у лидера "Челси" 9 очков, у белорусов, греков и венгров по три балла. В плей-офф, напомним, пройдут две лучшие команды группы. Пока у борисовчан есть хорошие шансы побороться за 2 место.