Борисовский БАТЭ в первом раунде плей-офф Лиги Европы принимает "Арсенал"

Считанные часы до главного футбольного матча февраля для Беларуси. Борисовский БАТЭ в первом раунде плей-офф Лиги Европы принимает гранда из Англии "Арсенал". Чемпион нашей страны накануне провел предматчевую тренировку на искусственном поле футбольного клуба “Минск”, а до этого был сбор в Турции. Несмотря на то, что у британцев спортивный сезон в разгаре, а борисовчане меньше месяца назад вышли из отпуска, главный тренер БАТЭ не видит в этом проблемы.