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Борисовский БАТЭ в первом раунде плей-офф Лиги Европы принимает "Арсенал"

Считанные часы до главного футбольного матча февраля для Беларуси. Борисовский БАТЭ в первом раунде плей-офф Лиги Европы принимает гранда из Англии "Арсенал". Чемпион нашей страны накануне провел предматчевую тренировку на искусственном поле футбольного клуба “Минск”, а до этого был сбор в Турции. Несмотря на то, что у британцев спортивный сезон в разгаре, а борисовчане меньше месяца назад вышли из отпуска, главный тренер БАТЭ не видит в этом проблемы.

Лондонский "Арсенал" решил провести тренировку в привычных условиях и на натуральном газоне на своей базе. И лишь накануне вечером команда прибыла в Беларусь.

Начало трансляции матча 1/16 Лиги Европы БАТЭ -"Арсенал" в 20:45 на "Беларусь 5". После игры болельщиков из Борисова в Минск отвезет бесплатная электричка. Напомним, обзоры поединков Лиги Европы можно увидеть на сайте tvr.by и в соцсетях.

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