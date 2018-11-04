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Борисовский БАТЭ в полушаге от 15-го титула чемпионов Беларуси по футболу

Чтобы вновь примерить золотые медали, борисовчанам достаточно сегодня сыграть вничью с гродненским "Неманом". Прямая трансляция матча со стадиона в Борисове начнется на "Беларусь 5" в 6 вечера.

В 15:50 на этой же телевизионной кнопке болельщики увидят поединок могилевский "Днепр" - жодинский "Торпедо". Завершится 27-й тур в понедельник.

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