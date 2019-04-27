ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Борисовский БАТЭ возвращается в лидеры сезона

Чемпион Беларуси по футболу в 5-м туре обыграл "Минск". Единственный мяч на 4-й минуте забил Евгений Березкин. У желто-синих 12 очков. Они делят первое место с "Шахтером". "Горняки" сегодня примут "Энергетик-БГУ".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все