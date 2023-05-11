Борисовский БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси

Борисовский БАТЭ в четвертый раз подряд вышел в финал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, пишет БЕЛТА.

В ответном полуфинальном матче борисовчане только в серии пенальти вырвали победу у гродненского "Немана" - 5:4. В основное и дополнительное время встречи в Борисове никому не удалось отличиться - 0:0. В их первой встрече в Гродно соперники не выявили победителя, сыграв вничью - 1:1.

В решающем поединке 31-го кубкового турнира 28 мая на поле минского стадиона "Динамо" футболисты БАТЭ поспорят с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Торпедовцы одолели по сумме двух полуфинальных игр мозырскую "Славию" - 1:0 (в гостях) и 0:0 (дома).

Для футболистов жодинской дружины предстоящий финал будет третьим в истории. Причем в двух предыдущих они встречались именно с БАТЭ: в 2010 году уступили трофей, а в 2016-м завоевали свой первый Кубок. Борисовчане являются рекордсменами по количеству кубковых побед - у них 5 трофеев, а еще 6 раз они проигрывали финальные матчи. В финале прошлого розыгрыша БАТЭ со счетом 1:2 уступил футболистам "Гомеля".