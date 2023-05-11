3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Борисовский БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси
Борисовский БАТЭ в четвертый раз подряд вышел в финал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, пишет БЕЛТА.
В ответном полуфинальном матче борисовчане только в серии пенальти вырвали победу у гродненского "Немана" - 5:4. В основное и дополнительное время встречи в Борисове никому не удалось отличиться - 0:0. В их первой встрече в Гродно соперники не выявили победителя, сыграв вничью - 1:1.
В решающем поединке 31-го кубкового турнира 28 мая на поле минского стадиона "Динамо" футболисты БАТЭ поспорят с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Торпедовцы одолели по сумме двух полуфинальных игр мозырскую "Славию" - 1:0 (в гостях) и 0:0 (дома).
Для футболистов жодинской дружины предстоящий финал будет третьим в истории. Причем в двух предыдущих они встречались именно с БАТЭ: в 2010 году уступили трофей, а в 2016-м завоевали свой первый Кубок. Борисовчане являются рекордсменами по количеству кубковых побед - у них 5 трофеев, а еще 6 раз они проигрывали финальные матчи. В финале прошлого розыгрыша БАТЭ со счетом 1:2 уступил футболистам "Гомеля".
Другие спортивные новости:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все