Боровок взяла серебро открытого чемпионата Бельгии по настольному теннису

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Белорусская спортсменка Екатерина Боровок заняла второе место открытого чемпионата Бельгии по настольному теннису в Пепенстере, сообщает БЕЛТА.

На пути к финалу наша спортсменка победила датчанок Фиону Овергор (3:2) и Майю Хансен (3:0), латвийку Александру Ершову (3:0) и украинку Веронику Василенко (3:0). В матче за золото Боровок в трех партиях уступила Анаи Сальпен из Франции. Еще две белоруски Елизавета Тимошкова и Ульяна Мещанская заняли 7-е и 8-е места соответственно.

У мужчин наш Никон Шутов замкнул шестерку лучших, Георгий Кунац расположился вслед за ним, Даниил Виторский стал 11-м. Белорусские спортсмены продолжают подготовку к чемпионату Европы по настольному теннису, который пройдет в словенской Любляне с 11 по 18 октября.