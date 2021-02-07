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"Боруссия" неожиданно проиграла "Фрайбургу" в чемпионате Германии по футболу

"Боруссия"неожиданно проиграла "Фрайбургу" в 20-м туре чемпионата Германии. Несмотряна то, что первый тайм прошел полностью под диктовку гостей, в забитые мячи этопреимущество не вылилось. Зато дортмундцы пропустили дважды в первой половиневторой 45-минутки и сумели лишь отквитать один гол. Поражение"Боруссии" 1:2.

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