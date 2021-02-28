3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Боруссия" обыграла "Арминию" в чемпионате Германии по футболу
"Боруссия" из Дортмунда, наоборот, одержала победу. Со счетом 3:0 была повержена "Арминия". Легкой, правда, эта прогулка за тремя очками не получилась. Все три мяча забиты во второй половине встречи.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов