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"Боруссия" обыграла "Арминию" в чемпионате Германии по футболу

"Боруссия" из Дортмунда, наоборот, одержала победу. Со счетом 3:0 была повержена "Арминия". Легкой, правда, эта прогулка за тремя очками не получилась. Все три мяча забиты во второй половине встречи.

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