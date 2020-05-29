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Бостонский марафон отменен впервые в истории

Бостонский марафон не состоится впервые за свою 124-летнюю историю. Ранее старт был перенесен на 14 сентября из-за пандемии, но накануне пресс-служба соревнований сообщила об их отмене. Зарегистрировавшимся участникам будет возвращена сумма вступительного взноса и гарантирована возможность принять участие в виртуальной версии марафона.

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