ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Боян Дубайич - герой матча БАТЭ - "Славия"

Боян Дубайич становится героем победного для БАТЭ матча 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу против мозырской "Славии". Сербский легионер желто-синих сделалхет-трик, еще один гол на счету Захара Волкова - 4:0.

На этой неделе БАТЭ, напомним, будет играть с "Астаной" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы после гостевого поражения, 0:3.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все