Братья Протасы помогли спецшколе в Витебске в рамках благотворительного хоккейного "Тура звезд"

Помощь витебской специальной школе № 26 стала одним из итогов благотворительного хоккейного "Тура звезд", который прошел в середине лета в столице Северного региона Беларуси.

В июле дружина, которая состояла из игроков НХЛ, АХЛ и КХЛ, играла с местным "Витебском" и оказалась сильнее. Результат игры - 5:2. Победители полученную призовую сумму решили направить на добрые дела.

Часть помощи уже оказана: так, братья Илья и Алексей Протасы приехали в учреждение и передали сухой бассейн, а также мягкие комплексы. Их будут использовать в работе с детьми с особенностями психофизического развития.

Кроме того, в школе в сентябре появится спортивный комплекс с полосой препятствий. Его установят на улице, чтобы дети могли развивать двигательную активность не только во время занятий, но и на прогулках.

"Посетил это место и увидел своими глазами, как здесь детки развиваются. Очень приятно делать добрые дела. Это всегда радует. В следующем году будет новый город, с ребятами поедем покорять его. Я думаю, что будет не меньше антуража, поэтому в большом предвкушении поехать и посетить новый город", - отметил нападающий ХК "Вашингтон Кэпиталз" Илья Протас.

"Даже такая помощь - прийти посмотреть хоккей и знать, что ты делаешь доброе дело, мне кажется, это потрясающе. Для нас, для витебских ребят, это особенное чувство - поиграть в хоккей при родных болельщиках и помочь деткам", - поделился нападающий ХК "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас.

По задумке организаторов, "Тур звезд" станет ежегодным событием и будет проходить в разных городах Беларуси.