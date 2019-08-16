Смогут выступить наКубкеРуслана Салея и братья Малявко, Александр и Сергей вернулись в "Неман". Братья уже заключили контракты с клубом, в ближайший уикенд в Орше могут помочь дружине Пушкова. В полуфинале, согласно жеребьевке, "Неман" сразится с "Юностью".