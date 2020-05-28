Кобе Брайант в Зале славы НБА появится в 2021. Церемонию перенесли

Церемония включения Кобе Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Причина - пандемия коронавируса. В список игроков, которые также должны были пополнить Зал славы в 2020 году, помимо Брайанта вошли Тим Данкан и Кевин Гарнетт.



Напомним, 41-летний Кобе, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли при крушении вертолета, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.