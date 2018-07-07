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Бразилия - Бельгия. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5"
Сборная Франции - первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Трехцветные были сильнее Уругвая - 2:0. Букмекеры после выхода в полуфинал сделали французов главными фаворитами мундиаля.
На вторую позицию в этом списке опустились бразильцы. Но только потому, что они пока еще в 1/2 финала не пробились. Кто составит пару Франции - решается в эти минуты. Бразилия, которая выигрывала чемпионат мира 5 раз, встречается с Бельгией. На 13-й минуте довольно неожиданно повели европейцы, мяч в свои ворота отправил Фернандиньо, на 31-й минуте Кевин Де Брейне увеличил перевес бельгийцев - 2:0. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".
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