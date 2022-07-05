Брест 10 июля принимает международный забег Bison Race. На гонку с препятствиями заявились около 1 200 любителей бега из Беларуси и России. Такие соревнования город организует впервые. Длина основной дистанции составляет 8 км, для детей - 1 км. На пути атлетов ожидают различные препятствия. Спортивный праздник продлится с 10:00 до самого вечера.