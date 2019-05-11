Брест готов встретить пламя Европейских игр!

Приближение ІІ Европейских игр чувствуется уже буквально. Главный символ соревнований - "Пламя мира" - сегодня встречают в Варшаве, а завтра ждут в Бресте. Пройдя по территории семи стран, огонь прибудет в Беларусь. И, пожалуй, это станет незабываемым праздником. Жители каждого региона смогут увидеть пламя, которое в буквальном смысле будет шагать по стране, объединяя своим теплом. На протяжении всего пути главный символ Игр сопровождает и наша съемочная группа. Кстати, честь пронести огонь выпала сразу нескольким представителям Агентства теленовостей. О последней остановке перед границей с Брестом - Андрей Козлов.





Остался последний шаг на пути в Беларусь. Наш огонь принимает Варшава

, поднятие факела на гору Монблан. И вот теперь последняя остановка перед белорусским этапом эстафеты. Наш огонь принимает столица Польши - Варшава.

Точно в назначенное время колонна белорусских байкеров с машинами сопровождения доставляет огонь

к зданию Польского олимпийского комитета. Варшава вообще тепло относится к нашей делегации, ведь именно Польша очень хочет провести у себя ІІІ Европейские игры.

Журналист Виктор Корбут передает огонь двум легкоатлеткам из Польши - Александре Говорской и Мартине Домбровской. Последняя становилась лучшей на чемпионате Европы. Девушки признаются, что с удовольствием на грядущих соревнованиях будут следить не только за своей профильной дисциплиной.

news.by https://static.tvr.by/upload/medialibrary/1c1/1c10ab5574b0aa843dc17031808a3a52.jpg

Мартина Домбровская, чемпионка Европы по легкой атлетике, (Польша):

"Я жду большую конкуренцию во время ІІ Европейских игр. Поскольку эти соревнования могут сравниться с летними Олимпийскими играми. Дзюдо, борьба, настольный теннис, гимнастика и другие виды спорта будут интересными и динамичными для зрителей. К тому же 10 из 15 видов спорта станут квалификационными в Токио".



Варшава не только принимает у себя этап эстафеты "Пламя мира", но и оставляет огонь ІІ Европейских игр в Беларуси в Варшаве. 25 марта здесь пройдет традиционный олимпийский пикник, где главный вопрос, который будет обсуждаться, - это проведение нашего главного мультиспортивного форума Европы в 2019.

Анджей Красницкий, глава Польского олимпийского комитета:

"Сегодняшнее мероприятие - один из этапов подготовки нашей страны как кандидата на проведение ІІІ Европейских игр. Поэтому эстафете «Пламя мира» такое повышенное внимание. Нам важно было произвести самые лучшие впечатления, ваше мнение повлияет на выборы страны - хозяйки мультиспортивного форума в 2023, мы очень хотим видеть Игры в Польше".



Эстафета "Пламя мира", которая продолжается по странам Европы, носит не только спортивный посыл. Ведь даже когда нашу делегацию принимал Польский олимпийский комитет, обсуждались и различные вопросы сотрудничества. Варшавская сторона уже изучает наш опыт в организации Европейских игр.

news.by https://static.tvr.by/upload/medialibrary/d46/d4622e1003132b7b873c4f0bff9cd62a.jpg

Европейский этап эстафеты близится к завершению. Однако уже с завтрашнего дня вся Беларусь сможет окунуться в атмосферу, которую ощутили жители тех стран, где побывал огонь ІІ Европейских игр. Без сомнения, это будут запоминающиеся дни. Факел побывает в каждом уголке нашей страны.

Сразу после этапа эстафеты "Пламя мира" в Варшаве колонна наших байкеров доставит огонь ІІ Европейских игр в Беларусь. И завтра, 12 мая, он прибудет в Брест.

Огонь сперва пересечет нашу границу, затем известные белорусы, в том числе наши олимпийцы, пронесут факел

. А уже после на центральной площади пройдет торжественная передача огня, чтобы "Пламя мира" продолжило свое путешествие по Беларуси! Прямую трансляцию мероприятий в Бресте смотрите в воскресенье в 19:00 на телеканалах

и