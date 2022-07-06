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Брест примет турнир по пауэрлифтингу и силовым видам спорта
Брест на гребном канале 6 августа ждет сильнейших спортсменов Беларуси, России и других стран на турнире по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, посвященном Дню ВДВ. В соревновательной программе множество упражнений, среди них военный жим, строгий и экстремальный подъем штанги на бицепс, народный жим, русская становая тяга и другие. Одним из зрелищных моментов турнира обещают стать состязания по пауэрлифтингу. Регистрация участников уже открыта. Турнир пройдет в рамках национального проекта "Здоровье".
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