Брест примет турнир по пауэрлифтингу и силовым видам спорта

Брест на гребном канале 6 августа ждет сильнейших спортсменов Беларуси, России и других стран на турнире по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, посвященном Дню ВДВ. В соревновательной программе множество упражнений, среди них военный жим, строгий и экстремальный подъем штанги на бицепс, народный жим, русская становая тяга и другие. Одним из зрелищных моментов турнира обещают стать состязания по пауэрлифтингу. Регистрация участников уже открыта. Турнир пройдет в рамках национального проекта "Здоровье".