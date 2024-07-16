Брест принимает матчевую встречу по легкой атлетике среди команд Союзного государства - старт был дан в легендарной крепости

Брестская крепость - это святое место. Это синоним стойкости, непокорности. Я что спорт должен быть вне политики. Все это для наших детей, это очень важно – побывать в этом месте.

Ирина Привалова, первый вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетики