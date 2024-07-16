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Брест принимает матчевую встречу по легкой атлетике среди команд Союзного государства - старт был дан в легендарной крепости

Брест принимает матчевую встречу по легкой атлетике среди команд Союзного государства.

Участвует около 300 спортсменов в возрасте до 18 лет. Состязания рассчитаны на 2 дня. Юноши и девушки соревнуются в прыжках, беге, толкании ядра, метании молота, копья и диска, в спортивной ходьбе. Многие из них впервые вышли на международную арену. К слову, посвятили матчевую встречу Союзного государства 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Символический старт дали в легендарной Брестской крепости.

Брестская крепость - это святое место. Это синоним стойкости, непокорности. Я что спорт должен быть вне политики. Все это для наших детей, это очень важно – побывать в этом месте.
Ирина Привалова, первый вице-президент Всероссийской Федерации легкой атлетики
Нынешнее время, в которое мы отстранены - Россия и Беларусь - от международных стартов, мы продолжаем развивать легкую атлетику, несмотря на то, что мы не выезжаем.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

Соревнования завершатся завтра. Участники разыграют 41 комплект наград. Известные белорусские спортсмены проведут для ребят мастер-классы.

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