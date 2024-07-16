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Брест принимает матчевую встречу по легкой атлетике среди команд Союзного государства - старт был дан в легендарной крепости
Брест принимает матчевую встречу по легкой атлетике среди команд Союзного государства.
Участвует около 300 спортсменов в возрасте до 18 лет. Состязания рассчитаны на 2 дня. Юноши и девушки соревнуются в прыжках, беге, толкании ядра, метании молота, копья и диска, в спортивной ходьбе. Многие из них впервые вышли на международную арену. К слову, посвятили матчевую встречу Союзного государства 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Символический старт дали в легендарной Брестской крепости.
Брестская крепость - это святое место. Это синоним стойкости, непокорности. Я что спорт должен быть вне политики. Все это для наших детей, это очень важно – побывать в этом месте.
Нынешнее время, в которое мы отстранены - Россия и Беларусь - от международных стартов, мы продолжаем развивать легкую атлетику, несмотря на то, что мы не выезжаем.
Соревнования завершатся завтра. Участники разыграют 41 комплект наград. Известные белорусские спортсмены проведут для ребят мастер-классы.
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