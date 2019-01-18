Брест принимает открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде

Более 300 спортсменов съехались в Брест на открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде. На дорожках во Дворце водных видов спорта и лидеры нашей сборной - Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Григорий Пекарский. Состязания не первый год организованы в международном формате. Помимо белорусских пловцов, в первенстве участвуют спортсмены из Украины и России. Соревнования проходят на различных дистанциях: от спринтерских 50 метров до марафонских 500. Этот чемпионат для белорусских спортсменов - важный этап отбора перед европейским чемпионатом, который состоится в декабре в Великобритании.