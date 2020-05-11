Брест сильнее Минска в динамовском дерби

Действующий чемпион - брестское "Динамо" - дома одолел "Динамо" минское, 2:1. Именно команда Ковальчука должна представить Беларусь в Лиге чемпионов, но из-за пандемии УЕФА может отменить или сократить квалификацию еврокубков.