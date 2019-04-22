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Брест впервые теряет очки в чемпионате Беларуси

В четвертом туре команда Марцела Лички в Минске споткнулась о РЦОР БГУ 1:1.

"Шахтер" выходит на чистое первое место. В концовке "горняки" вырвали победу у "Гомеля" 1:0, Януш.

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