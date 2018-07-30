Брестское "Динамо" едва не проиграло Клецку в матче 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

Клуб из второй лиги вел в дополнительное время со счетом 2:1, но Бобаво на 121-й минуте встречи сумел счет сравнять. Действующие обладатели трофея вырвали победу лишь в серии пенальти. Из других результатов отметим победу солигорского "Шахтера" над командой "Чисть" со счетом 11:0.