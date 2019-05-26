Брестское "Динамо" громит "Неман" в девятом туре чемпионата страны по футболу, а параллельно выходит на первое место в турнирной таблице. Лаптев, Фемейе, Хобленко, Нойок, Дуарте и Савицкий отличились у хозяев, гол престижа в активе Бабичева. Поражение 1-6 стало самым крупным для "Немана" в истории противостояния с брестчанами.



А вот кто станет новоиспеченным обладателем Кубка Беларуси по футболу, узнаем уже сегодня. В 17:00 в Витебске местная дружина в битве за трофей сразится с "Шахтером". Прямая трансляция на "Беларусь 5".