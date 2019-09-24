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Брестское "Динамо" и борисовский БАТЭ. В чью победу больше верят наши подписчики

К слову, в предвкушении белорусского футбольного Эль-Классико и интернет-сообщество. О противостоянии брестского "Динамо" и борисовского БАТЭ знают даже те, кто далек от этого вида спорта. Мы же путем открытого голосования в Telegram-канале ATN News решили узнать, в чью победу больше верят наши подписчики. Поучаствуйте и вы! А заодно присоединяйтесь к каналу и будьте в курсе интересных новостей!

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