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Брестское "Динамо" набирает 3 очка

Три очка за техническую победу заработало брестское "Динамо", так как соперник команды Сергея Ковальчука - "Спутник" - ранее снялся с чемпионата.

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