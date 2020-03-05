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Брестское "Динамо" - обладатель Суперкубка Беларуси по футболу
Поединок, который определил старт нового сезона, прошел на стадионе футбольного клуба "Минск". Противостояли действующим чемпионам страны обладатели кубка - солигорский "Шахтер". Брестчане забили два безответных мяча еще в первом тайме - отличились Габи и Савицкий. Во втором болельщики (а встреча собрала аншлаг) голов так и не увидели, зато за вторую желтую карточку был удален Мидевский и "Динамо" осталось в меньшинстве. Что, впрочем, не помешало брестскому клубу довести этот поединок до победы 2:0.Брестское "Динамо", отметим, выигрывает Суперкубок третий год подряд.
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