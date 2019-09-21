Брестское "Динамо" одержало шестую победу подряд

Брестское "Динамо", благодаря выездной победе над "Городеей", увеличило отрыв от БАТЭ в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу до пяти очков. Правда, у борисочан игра в запасе, и уже 25 сентября БАТЭ приедет в Брест. В поединке же с "Городеей" у победителей забивали Савицкий, Нойок и Гордейчук.



Сегодня 22 тур продолжится тремя поединками. "Слуцк" примет "Торпедо-БелАЗ"," Дняпро" в гостях сыграет с "Неманом", а "Шахтер" встретится с "Витебском".