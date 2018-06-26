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Брестское "Динамо" одерживает уверенную победу дома над "Городеей"

В 13-ом туре чемпионата Беларуси по футболу брестское "Динамо" одерживает уверенную победу дома над Городеей – 5:2. Дубль оформил Павел Савицкий. Отметим и викторию "Витебска" над "Ислочью", которая позволила северянам вернуться на третью строчку. 

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