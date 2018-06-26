В 13-ом туре чемпионата Беларуси по футболу брестское "Динамо" одерживает уверенную победу дома над Городеей – 5:2. Дубль оформил Павел Савицкий. Отметим и викторию "Витебска" над "Ислочью", которая позволила северянам вернуться на третью строчку.