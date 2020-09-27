Брестское "Динамо" победило БАТЭ - 4:2

Борисовский БАТЭ, уступая 0:2 брестскому "Динамо" в 25-м туре чемпионата страны,сумел сравнять счет, но в концовке вышедший на замену Сергей Кривец дважды отличился и принес 3 очка бело-синим, 4:2. Отметим, решающий гол был засчитан после спорного решения судей.



