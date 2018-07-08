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Брестское "Динамо" побеждает "Неман" 1:0

Брестское "Динамо" побеждает в первом матче под руководством Алексея Шпилевского - 1:0. Экс-игрок "Немана" Павел Савицкий не впечатляет, а футболисты обоих клубов показывают жесткую игру. Таковы итоги западного дерби в рамках 15-го тура чемпионата Беларуси между "Динамо" и "Неманом". Победу принес точный удар Чиди Осучукву на 48-й минуте. 

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