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Брестское "Динамо" против клуба "Дняпро" из Могилева в 17:50 на “Беларусь 5”

Далее будем следить за завершением второго тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Действующий обладатель Кубка и Суперкубка страны брестское "Динамо", которое заявляет о своих серьезных амбициях на сезон, готовится принять клуб "Дняпро" из Могилева. “Беларусь 5” покажет игру в прямой трансляции в 17:50.

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