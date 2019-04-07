Брестское "Динамо" против клуба "Дняпро" из Могилева в 17:50 на “Беларусь 5”

Далее будем следить за завершением второго тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Действующий обладатель Кубка и Суперкубка страны брестское "Динамо", которое заявляет о своих серьезных амбициях на сезон, готовится принять клуб "Дняпро" из Могилева. “Беларусь 5” покажет игру в прямой трансляции в 17:50.