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Брестское "Динамо" уходит на международную паузу лидером чемпионата Беларуси по футболу

В 10-м туре команда в гостях справилась со "Слуцком" 3:1. Дубль на счету Дениса Лаптева. У "Динамо" 26 очков. Второе место делят БАТЭ и "Шахтер" - по 24 балла.

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