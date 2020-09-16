Брестское "Динамо" уступило "Маккаби" в Тель-Авиве - 0:1

Завершился важнейший матч для брестского "Динамо" в квалификации футбольной Лиги чемпионов. К сожалению, в упорном поединке 3-го раунда отбора брестчане уступили "Маккаби" в Тель-Авиве - 0:1. Таким образом, израильтяне шагнули в плей-офф турнира, где будут бороться за групповой раунд. "Динамо" же также все еще может обеспечить еврокубковую осень, но во втором по значимости клубном турнире континента - Лиге Европы. Подробности - в программе "День спорта".