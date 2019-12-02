Взяли реванш за единственное поражение в сезоне. Брестское "Динамо" уже в ранге чемпиона в дерби обыгрывает столичных одноклубников. На точный удар Михаила Гордейчука ответил Егор Зубович на старте второго тайма. Но гости быстро вернули преимущество и увеличили его до двух мячей - Александр Нойок и Денис Лаптев забивали - 3:1. Минское "Динамо" на 4-ом месте, 5-ая строка за "Ислочью". “Волки” в заключительном туре поделили очки с "Минском" - 1:1.