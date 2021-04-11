Брестское и минское "Динамо" поделили очки

Дерби между брестским и минским "Динамо" завершается ничьей, 1:1. Столичный клуб открыл счет в первом тайме матча 4 тура. Сергей Кисляк на 16-й минуте отличился, восстановил паритет в середине второй половины украинский легионер Бреста Станислав Беленький. А на 76-й минчане остались в меньшинстве - Александр Селява получил две желтые карточки за 4 минуты.



