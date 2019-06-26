Брейк-данс официально включен в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. 16 мужчин и 16 женщин разыграют два комплекта наград. Предложение добавить брейк-данс, а также сохранить в программе Игр серфинг, скалолазание и скейтбординг одобрили на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.