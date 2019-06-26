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Брейк-данс официально включен в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года
Брейк-данс официально включен в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. 16 мужчин и 16 женщин разыграют два комплекта наград. Предложение добавить брейк-данс, а также сохранить в программе Игр серфинг, скалолазание и скейтбординг одобрили на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.
Во время онлайн-конференции на тему "Олимпийский брейк-данс" обсудили эту тему с белорусскими брейк-дансерами:Романом Новосельским, продюсером, организатор танцевальных мероприятий;Павлом Черным, представителемБелорусской федерации брейк-данса;ДмитриемМазуром, артист, тренер, победителеми призерем танцевальных соревнований.
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