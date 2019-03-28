Брейк-данс станет олимпийским видом спорта

Международный олимпийский комитет включил танцы в программу соревнований. Дебют состоится на Играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Ранее соревнования по брейк-дансу проводились только на юношеских Олимпийских играх в прошлом году.



На этом новшества не заканчиваются. Во Франции впервые пройдут турниры также по скейтбордингу, серфингу и скалолазанию.