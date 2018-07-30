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Британец Герайнт Томас впервые в карьере выиграл Тур де Франс
Вторым в генеральной классификации оказался Том Дюмулен, третьим - одноклубник Василия Кириенко Крис Фрум, который завоевывал желтую майку предыдущие два года подряд. Победителем же королевского этапа, который финишировал на Елисейских полях, стал норвежец Александр Кристоф из команды белоруса Александра Рябушенко.
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