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Бронза чемпионата страны по хоккею, возможно, будет разыграна сегодня
Накануне солигорский "Шахтер" выиграл в гостях у "Динамо-Молодечно" со счетом 4:3 и повел в серии до трех побед за третье место Экстралиги 2:1. Отметим, что "горняки" проигрывали в матче 1:2. Начало поединка в Молодечно в 19:00. Напомним, ранее чемпионами Беларуси стали хоккеисты минской "Юности", которые в решающем поединке обыграли гродненский "Неман".
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