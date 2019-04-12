Бронза чемпионата страны по хоккею, возможно, будет разыграна сегодня

Накануне солигорский "Шахтер" выиграл в гостях у "Динамо-Молодечно" со счетом 4:3 и повел в серии до трех побед за третье место Экстралиги 2:1. Отметим, что "горняки" проигрывали в матче 1:2. Начало поединка в Молодечно в 19:00. Напомним, ранее чемпионами Беларуси стали хоккеисты минской "Юности", которые в решающем поединке обыграли гродненский "Неман".



