Бронзовую награду принес белорусам второй день чемпионата Европы по биатлону

Белорусская четверка финишировала третьей в составе Динары Алимбековой, Анны Сола, которая в последний момент заменила Ирину Кривко, а также Романа Елетнова и Сергея Бочарникова. На последнюю стрельбу белорусы приехали первыми. Но два дополнительных патрона в итоге отодвинули нас на третью позицию. На финишном отрезке Бочарников удержал бронзу для нашей страны - не позволил Максиму Цветкову из России обогнать себя. Шведы выиграли золото, немцы - серебро. Мы поздравляем наших спортсменов с бронзовой наградой!