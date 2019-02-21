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Бронзовую награду принес белорусам второй день чемпионата Европы по биатлону

Белорусы вновь на пьедестале. Второй день домашнего чемпионата Европы по биатлону принес награду в смешанной эстафете.

Белорусская четверка финишировала третьей в составе Динары Алимбековой, Анны Сола, которая в последний момент заменила Ирину Кривко, а также Романа Елетнова и Сергея Бочарникова. На последнюю стрельбу белорусы приехали первыми. Но два дополнительных патрона в итоге отодвинули нас на третью позицию. На финишном отрезке Бочарников удержал бронзу для нашей страны - не позволил Максиму Цветкову из России обогнать себя. Шведы выиграли золото, немцы - серебро. Мы поздравляем наших спортсменов с бронзовой наградой!

Впечатления от сегодняшних эстафет, а также анонс второй половины чемпионата, в сюжетеНиколая Стуло.

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