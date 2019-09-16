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Бросок Андрея Костицына приносит минскому "Динамо" победу над магнитогорским "Металлургом"

Точный бросок Андрея Костицына за 33 секунды до финальной сирены приносит минскому "Динамо" победу над магнитогорским "Металлургом" 3:2 в регулярном розыгрыше КХЛ. Виктория стала первой для команды на домашней площадке и второй в сезоне. С четырьмя баллами "зубры"на 11-м месте Запада.

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